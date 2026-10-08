El Escudo de las Américas: simposio sobre seguridad y geopolítica hemisférica en Miami

El panel abordará los asuntos vinculados con el escenario político y estratégico del continente americano.

Lugar: Biblioteca Regional de Westchester, salón del segundo piso, 9445 Coral Way, Miami, Florida 33165, Estados Unidos. Fecha de inicio: 15-10-2026, 5:30 pm Fecha de fin: 15-10-2026, 7:00 pm. Entrada: Gratuita, con estacionamiento sin costo.

La Habana/El simposio El Escudo de las Américas reunirá en Miami a especialistas en seguridad, relaciones internacionales, economía y geopolítica para abordar asuntos vinculados con el escenario político y estratégico del continente americano.

El encuentro está organizado por Patria de Martí, The CubanAmerican Voice, Alianza Democrática y Miami Strategic Intelligence Institute (MSI2). La actividad será moderada por el politólogo cubano Julio M. Shiling, director de Patria de Martí y The CubanAmerican Voice, plataformas dedicadas al análisis político y la defensa de los valores democráticos.

El panel contará con la participación de José Adán Gutiérrez, comandante retirado de la Marina estadounidense y director ejecutivo de Seguridad Marítima y Asuntos Hemisféricos; Roland J. Behar, investigador sénior especializado en asuntos Israel-Cuba, conferencista y columnista; y Rafael Marrero, director ejecutivo del Miami Strategic Intelligence Institute y analista de economía y geopolítica.

El programa incluirá una sesión de preguntas y respuestas, así como un espacio para comentarios del público. La producción técnica estará a cargo de José Tarano, de Electronics JR Computer Design.

El simposio podrá seguirse en directo a través de la página de Patria de Martí y sus plataformas de Facebook, X y YouTube, mediante el canal TV Libertad.

Más información y transmisión en vivo: ⁠Patria de Martí