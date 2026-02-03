APOYO
‘Espacio: Juan Ramón Jiménez en Miami’

Lugar: Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5th Ave, Miami, FL 33130.

Fecha de inicio: 20-02-2026, 8:00 p.m.

Fecha de fin: 20-02-2026, 9:30 p.m.

No se trata de un retrato biográfico convencional, sino de una exploración sensorial del espacio que ocupó Miami en los últimos años de la vida del escritor.
14ymedio

03 de febrero 2026 - 10:01

Miami/El documental Espacio: Juan Ramón Jiménez en Miami, del realizador Carlos García Pandiello, propone una aproximación íntima a uno de los períodos menos explorados del exilio americano del poeta español, cuando residió en el sur de la Florida junto a Zenobia Camprubí. La película indaga en la relación de Juan Ramón Jiménez con el paisaje, la memoria y la palabra durante su estancia en esa ciudad, entendida no solo como refugio temporal sino como un espacio de reflexión y creación marcado por el desarraigo.

A través de imágenes, fragmentos de textos y un trabajo cuidadoso con la voz y el entorno, el documental reconstruye la experiencia del autor de Platero y yo en una ciudad atravesada por migraciones, silencios y cruces culturales. La obra dialoga con la dimensión humana y espiritual del poeta, subrayando cómo el exilio influyó en su concepción de la poesía como territorio interior y como forma de resistencia frente a la pérdida y el olvido. No se trata de un retrato biográfico convencional, sino de una exploración sensorial del espacio, físico y simbólico, que ocupó Miami en los últimos años de su vida.

La proyección forma parte del ciclo “Viernes de tertulia” y estará acompañada de un conversatorio posterior, concebido como un intercambio abierto con el público en torno a la vigencia de Juan Ramón Jiménez, el exilio intelectual y los vínculos entre literatura, memoria y diáspora. La actividad está dirigida tanto a lectores y estudiosos de la poesía española como a quienes se interesan por las narrativas del destierro y su resonancia en la experiencia cultural de Miami.

