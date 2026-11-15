'Espías por accidente', una comedia solidaria para apoyar desayunos en Cuba

La puesta en escena tendrá cuatro funciones en Madrid y una finalidad benéfica: recaudar fondos para el proyecto 100 Desayunos.

Lugar: Salón de Actos del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo. Plaza Duque de Pastrana, 5, Madrid, España. Fecha de inicio: 21-11-2026, 6:00 pm. Fecha de fin: 28-11-2026, 6:00 pm.

Madrid/El Grupo de Teatro Recuerdo presenta Espías por accidente, una comedia basada en No te bebas el agua, del dramaturgo y cineasta estadounidense Woody Allen. La puesta en escena tendrá cuatro funciones en Madrid y una finalidad benéfica: recaudar fondos para el proyecto 100 Desayunos, destinado a apoyar a personas vulnerables en Sancti Spíritus, Cuba.

La iniciativa cuenta con la colaboración de Hombre Nuevo Tierra Nueva, organización que desarrolla actividades solidarias vinculadas a la población cubana. La obra propone una historia de enredos, equívocos y situaciones disparatadas, en la que una familia de turistas estadounidenses se ve envuelta accidentalmente en un conflicto de espionaje durante un viaje al extranjero.

Las funciones serán los sábados 21 y 28 de noviembre y el domingo 22, a las 6:00 pm, así como el viernes 27, a las 7:30 pm.

El donativo para asistir es de 10 euros. Las entradas pueden adquirirse a través de Vivetix, donde los compradores deberán seleccionar a Hombre Nuevo Tierra Nueva como entidad beneficiaria antes de completar el pago.

Durante las representaciones también habrá una mesa informativa, venta de artículos y lotería de Navidad para apoyar la iniciativa. Quienes no puedan asistir tienen la posibilidad de colaborar mediante la denominada "fila 0".

Entradas en el sitio Vivetix.

Información: Hombrenuevotierranueva@yahoo.es. WhatsApp: +34 652 854 409.