La exposición ‘Esquinas’ se presenta como una oportunidad para acercarse a la obra de uno de los artistas cubanos contemporáneos más relevantes.

Madrid/La galería MINIM Madrid presenta Esquinas, una exposición del artista cubano Alexandre Arrechea, uno de los creadores contemporáneos más influyentes surgidos de la escena del arte insular y con una sólida proyección internacional. La muestra podrá visitarse desde el 5 de marzo hasta el 6 de abril de 2026 en el espacio expositivo ubicado en el Paseo de la Castellana, en el corazón de la capital española. ￼

Arrechea (nacido en 1970 en Trinidad, Cuba) se formó en el Instituto Superior de Arte (ISA) de La Habana, donde se graduó en 1994, y se dio a conocer como cofundador del colectivo Los Carpinteros, un influyente grupo artístico activo entre 1991 y 2003, antes de desarrollar una destacada carrera individual. ￼

Su obra abarca instalaciones de gran formato, esculturas, dibujos, acuarelas y trabajos multimedia en los que explora conceptos como el poder, la memoria, la vigilancia, el control y las jerarquías sociales tanto en espacios públicos como privados. Arrechea es reconocido por proyectos emblemáticos como No Limits (una serie monumental de esculturas instaladas en Park Avenue, Nueva York) y The Garden of Mistrust, que cuestiona las relaciones entre observador y observado. ￼

La muestra Esquinas se enmarca dentro de una práctica artística que invita al público a reflexionar sobre la interacción entre espacio, arquitectura y poder, temas recurrentes en su trabajo desde hace décadas. A través de piezas concebidas específicamente para el contexto del showroom de MINIM Madrid, Arrechea busca suscitar diálogos entre el espectador y su entorno, planteando preguntas sobre identidad, urbanismo y los vínculos entre lo individual y lo colectivo. ￼

Alexandre Arrechea ha vivido y trabajado en ciudades como Madrid y Miami, participando en exposiciones y proyectos en museos y ferias de arte en Europa, Estados Unidos, Asia y América Latina. Su trayectoria incluye colaboraciones con espacios como el Museum of Latin American Art (MolAA) en California y encargos públicos que han explorado la relación entre arte y espacio urbano en contextos globales. ￼

La exposición Esquinas se presenta como una oportunidad para acercarse a la obra de uno de los artistas cubanos contemporáneos más relevantes, cuyo trabajo no solo cuestiona estructuras físicas sino también las simbólicas que conforman nuestras experiencias urbanas y culturales.