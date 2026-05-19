Estados de confinamiento

Muestra colectiva que reflexiona sobre el confinamiento como una arbitrariedad gubernamental que incide en la libertad cívica, sociopolítica y simbólica. A través de diversos procesos creativos, las obras expuestas dialogan con la producción de Otero Alcántara, planteando el arte como territorio emancipatorio y resiliencia vital frente a la violación de los derechos humanos y culturales.

La exposición reúne una destacada selección de creadores y activistas que dialogan con la obra de Otero Alcántara, entre los que se encuentran Anyelo Troya, Camila Lobón, Carlos Martiel, Celia Irina González, Coco Fusco, Fabiola Rayas Chávez, Hamlet Lavastida, Katherine Bisquet, Nonardo Perea, Raychel Carrión y Sandra Ceballos.