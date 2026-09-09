‘Estancias’, una muestra colectiva de arte cubano contemporáneo

La muestra propone un encuentro entre prácticas que van de la fotografía y la instalación al dibujo, la pintura y otras formas de experimentación visual.

La Habana/La exposición colectiva Estancias reúne en La Habana Vieja obras de Alina Águila, Balada Tropical, Ariamna Contino, José Miguel Costa, Susana Pilar Delahante, Alberto Domínguez, Leandro Feal, Diana Fonseca, Carlos Garaicoa, Álex Hernández, Luis López Chávez y José Mesías, una nómina que combina artistas de diferentes generaciones y lenguajes dentro de la creación cubana contemporánea.

Presentada como un “proyecto especial”, la muestra propone un encuentro entre prácticas que van de la fotografía y la instalación al dibujo, la pintura y otras formas de experimentación visual. Entre los participantes figuran creadores de amplia trayectoria internacional, como Carlos Garaicoa, cuya obra ha abordado durante décadas la arquitectura, el urbanismo, la memoria y las utopías políticas, y Susana Pilar Delahante, conocida por una producción centrada en el cuerpo, la identidad, la violencia y las experiencias de las mujeres negras.

También participan artistas de generaciones posteriores como Leandro Feal, Diana Fonseca, Álex Hernández, Luis López Chávez y José Mesías, cuyas obras han explorado desde el paisaje urbano y la memoria histórica hasta las tensiones sociales y políticas de la Cuba contemporánea.