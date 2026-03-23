Simposio “La Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU en América Latina”

Lugar: Biblioteca Regional de Westchester Fecha de inicio: 26-03-2026, 5:30 p.m. Fecha de fin: 26-03-2026, 7:30 p.m.

Simposio para analizar los principales enfoques y desafíos de la política de seguridad nacional de Estados Unidos en la región latinoamericana.

💻 Transmisión en vivo: Disponible a través del sitio web: patriademarti.com

Su organizador, Julio M. Shiling, detalle que será un espacio de reflexión, análisis y diálogo abierto para todos los interesados en temas de política internacional y seguridad hemisférica.

Moderador:

Julio M. Shiling, politólogo y director de Patria de Martí y The CubanAmerican Voice

Panelistas:

Jaime Florez, periodista y director de Comunicaciones de Alcance Hispano, RNC

Miguel Alejandro Hayes, economista

Carlos Sánchez Berzaín, politólogo y director del Interamerican Institute for Democracy