‘La Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU en América Latina’
Lugar: Biblioteca Regional de Westchester
Fecha de inicio: 26-03-2026, 5:30 p.m.
Fecha de fin: 26-03-2026, 7:30 p.m.
Simposio para analizar los principales enfoques y desafíos de la política de seguridad nacional de Estados Unidos en la región latinoamericana.
💻 Transmisión en vivo: Disponible a través del sitio web: patriademarti.com
Su organizador, Julio M. Shiling, detalle que será un espacio de reflexión, análisis y diálogo abierto para todos los interesados en temas de política internacional y seguridad hemisférica.
Moderador:
Julio M. Shiling, politólogo y director de Patria de Martí y The CubanAmerican Voice
Panelistas:
Jaime Florez, periodista y director de Comunicaciones de Alcance Hispano, RNC
Miguel Alejandro Hayes, economista
Carlos Sánchez Berzaín, politólogo y director del Interamerican Institute for Democracy