Estreno en España de ‘Adiós Cuba‘, una película de Rolando Díaz

Valencia/Madrid/La película Adiós Cuba se estrena de forma exclusiva en Valencia y Madrid. El 12 de diciembre a las 7:30 pm en los Cines LYS, de Valencia (ya se pueden comprar las entradas en la web del Cine) y el 19 de diciembre en el Cine Embajadores, en Madrid, en dos funciones: A las 8:00 pm, la primera y a las 10:00 pm, la segunda. "En ambas habrá sopresas", adelanta Rolando Díaz, su director, en redes sociales. "Y el lunes me voy al Estreno Europeo en el Festival de Trieste, donde se exhibe el viernes 14 de Noviembre a las 7:30 pm", agregra.

El largometraje Adiós Cuba aborda la experiencia del exilio cubano, un tema de gran actualidad ante la creciente ola migratoria que en los últimos años ha llevado a miles de cubanos a países como España y Estados Unidos. La película narra las vivencias de quienes se vieron obligados a abandonar la Isla, así como su lucha por preservar la identidad cubana en medio del desarraigo.

En palabras de su director: “La película cuenta las historias de quienes se fueron, de la lucha por mantener viva la identidad cubana en un contexto de desarraigo. Estoy muy satisfecho con el resultado porque el esfuerzo y la dedicación de todo el equipo fueron monumentales”.

Con un elenco destacado en el que figuran Yuliet Cruz, Frank Moreno, Betiza Bismark y Grisell Monzón, Adiós Cuba tuvo su estreno mundial en la 42ª edición del Festival de Cine de Miami, gracias al apoyo de ArtesMiami y FlixLatino.