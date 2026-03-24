‘Estrés’
Lugar: Cine Charles Chaplin
Fecha de inicio: 27-03-2026, 8:00 p.m.
Fecha de fin: 27-03-2026, 10:00 p.m.
La Habana/Estrés es un filme coral que, a través de cinco historias, retrata realidades de la sociedad cubana como la migración, el cuidado de adultos mayores, la pobreza y los conflictos familiares. Una obra que combina dramatismo, sensibilidad y reflexión, con un enfoque humano y universal.
Elenco: Verónica Lynn, Mario Limonta, Aramís Delgado, Isabel Santos, Luis Alberto García, Héctor Noas
Sinopsis: Una película coral sobre la Cuba contemporánea y las tensiones existenciales que genera vivir en ella…