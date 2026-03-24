La Habana/Estrés es un filme coral que, a través de cinco historias, retrata realidades de la sociedad cubana como la migración, el cuidado de adultos mayores, la pobreza y los conflictos familiares. Una obra que combina dramatismo, sensibilidad y reflexión, con un enfoque humano y universal.

Elenco: Verónica Lynn, Mario Limonta, Aramís Delgado, Isabel Santos, Luis Alberto García, Héctor Noas

Sinopsis: Una película coral sobre la Cuba contemporánea y las tensiones existenciales que genera vivir en ella…