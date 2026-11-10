Presentación del libro 'Los excluidos de la revolución cubana', en Madrid

Lugar: Osikán - Vivero de Creación e Imaginación Social, calle de las Peñuelas, 61, Arganzuela, 28005 Madrid, España. Fecha de inicio: 13-11-2026, 7:00 pm. Fecha de fin: 13-11-2026, 10:00 pm.

Madrid/El racismo, la discriminación y las exclusiones dentro de la sociedad cubana serán los temas centrales de un encuentro cultural en Madrid, organizado alrededor del libro Los excluidos de la revolución cubana. La actividad reunirá a varias de sus autoras y combinará el debate con las artes visuales y la gastronomía de la Isla.

Participarán Laritza Diversent, Yanelys Núñez, Kirenia Yalit Núñez y María Matienzo, quienes abordarán las experiencias de discriminación racial en Cuba y las distintas formas en que estas se manifiestan en la vida social, política y cultural del país.

La jornada incluirá una muestra de la obra de la artista Raychel Carrión y una propuesta gastronómica a cargo de La Purita Sabor Cubano. El propósito es propiciar un espacio de conversación e intercambio en el que la literatura, el arte y la cocina acompañen una reflexión colectiva sobre la identidad, la desigualdad y la memoria.

El encuentro se celebrará en Osikán, un proyecto cultural fundado por el creador cubano José Ramón Hernández, dedicado a la investigación artística, las prácticas comunitarias y el diálogo sobre las experiencias afrodescendientes, las migraciones y las identidades contemporáneas.

La actividad cuenta con el apoyo de Civil Rights Defenders, organización internacional dedicada a la defensa de los derechos humanos.