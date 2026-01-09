La muestra reúne obras que dialogan con la memoria, la identidad y los desplazamientos culturales, e invita a una lectura íntima y reflexiva de su universo visual.

Miami/El pintor cubano Aisar Abdalá Jalil Martínez presenta la exposición personal Éxodo en el Miami Hispanic Cultural Arts Center, concebida como un espacio de encuentro para celebrar el arte cubano y compartir con el público un momento clave de su trayectoria creativa. La muestra reúne obras que dialogan con la memoria, la identidad y los desplazamientos culturales, e invita a una lectura íntima y reflexiva de su universo visual.

Nacido en Camagüey en 1953, Jalil Martínez ha desarrollado una carrera artística de más de cinco décadas, marcada por una constante investigación plástica y un equilibrio entre la formación académica y una mirada contemporánea. Sus primeros pasos en el arte tuvieron lugar en la Escuela Profesional de Artes de Camagüey, etapa en la que se consolidaron las bases de su vocación, que luego amplió en la Escuela Nacional de Arte de La Habana. Ese recorrido inicial en Cuba sentó los fundamentos conceptuales y técnicos de una obra que, con el tiempo, se abriría a influencias y lenguajes más amplios.

Un momento decisivo en su desarrollo profesional fue su paso por la Academia de Bellas Artes Repin, en Leningrado, entonces parte de la Unión Soviética, donde obtuvo el título de Master of Fine Arts en 1983. Esa experiencia aportó a su trabajo una disciplina técnica rigurosa y una proyección internacional que marcarían de manera profunda su manera de concebir la pintura, visible tanto en el tratamiento del color como en la construcción de las figuras y los espacios.

La exposición Éxodo cuenta con la curaduría de Alaen Ledesma Fernández, quien propone un recorrido que subraya los cruces entre tradición y contemporaneidad en la obra del artista, así como las huellas biográficas y culturales que atraviesan su producción. La inauguración será una oportunidad para dialogar directamente con el creador y adentrarse en una obra que, desde la experiencia del exilio y la memoria, continúa renovando su vínculo con el arte cubano.