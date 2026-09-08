‘Expolios. Habitar los límites’, fotografías sobre migración, cuerpo y desarraigo

Con curaduría del crítico de arte David Mateo, la muestra utiliza el desnudo femenino y el paisaje para explorar el desarraigo, la despedida y el desplazamiento.

Mérida/La fotógrafa cubana Laura Capote Mercadal presenta en Mérida Expolios. Habitar los límites, una exposición personal que reúne una docena de fotografías realizadas a ambos lados de su experiencia migratoria. Con curaduría del crítico de arte David Mateo, la muestra utiliza el desnudo femenino y el paisaje para explorar el desarraigo, la despedida, el desplazamiento y la construcción de nuevos vínculos con el territorio.

Las imágenes se organizan en dos grupos relacionados entre sí. Cinco fotografías tomadas en Cuba en 2019 funcionan, según el texto curatorial, como una suerte de bitácora del alejamiento de un espacio que todavía pertenece emocionalmente a la artista. Las realizadas posteriormente en Yucatán registran otro proceso: el acercamiento al lugar de acogida y la voluntad de comprenderlo e integrarse en él. El cuerpo femenino permanece como elemento común mientras cambia el paisaje, convirtiéndose así en una especie de territorio propio que puede acompañar a la emigrante.

Capote Mercadal nació en Guanabacoa, La Habana, en 1991 y actualmente reside en Mérida. Fotógrafa e investigadora, es máster en Gestión y Preservación del Patrimonio Cultural por el Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana y en Historia por El Colegio de San Luis, en México. Su trabajo se mueve entre la fotografía, la investigación y la reflexión sobre el cuerpo, la memoria, la migración y el paisaje. También forma parte del equipo de fotografía de la revista Artcrónica.

Expolios. Habitar los límites es su segunda exposición personal en México. En diciembre de 2024 presentó en Mérida Tramas, una serie de diez fotografías en la que utilizó la trenza y su propio cuerpo para indagar en cuestiones de identidad y memoria. Antes de establecerse en México había mostrado su obra en espacios cubanos como Fábrica de Arte Cubano, la Fototeca Histórica de la Oficina del Historiador de La Habana y la Galería Servando Cabrera Moreno.

La trayectoria de Capote Mercadal sumó recientemente otro reconocimiento: en agosto de 2026, el Museum of Contemporary Art of the Americas (MoCAA), en Miami, incorporó una de sus fotografías a su colección permanente.