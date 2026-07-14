Exposición ‘Ana Mendieta’ en Londres

Londres/El museo Tate Modern dedica una de las retrospectivas más importantes de los últimos años a la artista cubano-estadounidense Ana Mendieta (La Habana, 1948–Nueva York, 1985), considerada una de las figuras esenciales del arte contemporáneo del siglo XX. La muestra, la primera de gran alcance organizada en el Reino Unido en más de una década, reúne muchas de sus obras más emblemáticas junto con películas restauradas, pinturas tempranas, esculturas de sus últimos años y piezas que nunca antes se habían exhibido en territorio británico.

La exposición recorre la evolución de una creadora cuya obra transformó el performance, la fotografía, el videoarte, la escultura y el land art. Expulsada de Cuba en 1961 mediante la Operación Pedro Pan, Mendieta convirtió el exilio, la identidad, el cuerpo femenino, la memoria y la relación espiritual con la naturaleza en los ejes de una producción artística profundamente innovadora. Sus célebres Siluetas, realizadas con tierra, arena, hojas, fuego, agua, flores o pólvora, registran la huella del cuerpo humano en el paisaje y reflexionan sobre la presencia, la ausencia y el sentido de pertenencia.

Además de las Siluetas, el recorrido incluye fotografías, filmes, dibujos, esculturas e instalaciones que permiten apreciar la amplitud de una práctica artística desarrollada entre las décadas de 1970 y 1980. La muestra presta especial atención a sus investigaciones sobre rituales ancestrales, religiosidad afrocubana, mitologías precolombinas y el vínculo entre el ser humano y los elementos naturales, aspectos que situaron a Mendieta como una pionera del arte feminista y de las prácticas interdisciplinarias contemporáneas. Parte de la exposición se extiende fuera de las salas del museo mediante intervenciones inspiradas en la estrecha relación de la artista con el entorno natural.

Organizada por el museo Tate Modern en colaboración con el Estate of Ana Mendieta, la exposición reivindica el legado de una creadora cuya influencia continúa creciendo cuatro décadas después de su muerte. Su obra, marcada por la experiencia del desarraigo y por una constante búsqueda de reconciliación entre el cuerpo y la tierra, sigue siendo una referencia imprescindible para comprender los debates actuales sobre identidad, género, migración y ecología en el arte contemporáneo.