Exposición ‘Arturo Cuenca: PROPAGARTIST’

La Habana/El Estudio Yornel Martínez acogerá la exposición PROPAGARTIST, dedicada a la obra de Arturo Cuenca (Holguín, 1955 – Miami, 2021), una de las figuras más singulares, polémicas e influyentes de la generación de la Nueva Plástica Cubana de los años ochenta. Curada por los artistas Glexis Novoa y Yornel Martínez, la muestra marca el regreso simbólico de Cuenca al circuito artístico cubano y constituye la primera exposición individual de su obra en la Isla desde su fallecimiento en septiembre de 2021.

La exposición propone una revisión de la trayectoria de un creador que convirtió la irreverencia intelectual y la experimentación formal en señas de identidad. Pionero del arte conceptual cubano, Cuenca desarrolló una práctica artística que transitó con libertad entre la pintura, la instalación, el texto, la apropiación de imágenes mediáticas y la crítica cultural. Su producción cuestionó constantemente los mecanismos del poder, la propaganda política y las estructuras institucionales, tanto dentro como fuera de Cuba.

Integrante de la generación que transformó el panorama artístico cubano durante los años ochenta, Arturo Cuenca compartió espacio con figuras fundamentales de la renovación visual de aquella década. Su obra se caracterizó por el uso de referencias literarias, filosóficas y políticas que dialogaban con la cultura de masas, el marxismo, la publicidad y la historia del arte. Tras abandonar Cuba, continuó desarrollando una intensa carrera internacional entre Estados Unidos y Europa, consolidando una producción difícil de clasificar y siempre en tensión con las convenciones.

Según los organizadores, PROPAGARTIST busca explorar las ausencias, disputas y genealogías que atraviesan la historia reciente del arte cubano. La muestra presenta una selección de obras que permiten acercarse a la complejidad de un artista descrito como “indócil” y “total”, capaz de moverse con igual soltura entre la reflexión teórica y el objeto artístico. El proyecto se plantea además como un acto de recuperación histórica y de justicia poética hacia una figura cuya influencia continúa siendo objeto de debate entre artistas, críticos e investigadores.

Como parte de la programación especial, el viernes 5 de junio se desarrollará una jornada abierta al público entre las 11:00 de la mañana y las 11:00 de la noche. A las 3:00 p.m. tendrá lugar la proyección de un documental y una charla dedicada al legado de Cuenca, con la participación de los curadores Glexis Novoa y Yornel Martínez, junto a Gretel Alfonso, Cutty Ragazzone y Jorge Pantoja. La actividad ofrecerá una oportunidad para reflexionar sobre la vigencia de una obra que desafió los límites del arte y las narrativas oficiales de su tiempo.

La exposición constituye uno de los homenajes más significativos realizados en Cuba a Arturo Cuenca desde su muerte y permite redescubrir a un creador imprescindible para comprender las transformaciones del arte contemporáneo cubano de las últimas décadas.