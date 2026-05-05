La Habana/La galería Acacia presenta la exposición colectiva El borde de las cosas, una muestra que reúne a una amplia nómina de artistas cubanos contemporáneos vinculados a distintas generaciones, lenguajes visuales y zonas de experimentación dentro del arte de la Isla. El proyecto cuenta con el respaldo de Génesis Galerías de Arte y propone un recorrido por obras donde convergen la pintura, la fotografía, la instalación, el dibujo y otros formatos asociados al arte contemporáneo cubano.

Entre los participantes figuran Noslen Argilagos, Aluan Argüelles, Daniel Collazo, Yasiel Elizagaray, José E. Fuentes (Jeff), Dayron Gallardo, Eduardo R. García, Roberto Guerra, Osmel Herrera, Frank Mujica, Alejandro Munilla, Giselle Lucía, Darena Pedroso, Lisandra Ramírez, Theratos, René Rodríguez, Linet Sánchez, Omar Tirado, José Ángel Toirac y Carlos Zorrilla. La diversidad de nombres convierte la exposición en una especie de mapa parcial del arte cubano actual, donde conviven artistas con una trayectoria consolidada junto a creadores emergentes que han ganado visibilidad en galerías y circuitos alternativos dentro y fuera del país.

El borde de las cosas alude también a los límites entre lo íntimo y lo social, entre la materialidad y el símbolo, o entre la permanencia y el desgaste, temas recurrentes en buena parte de la producción artística cubana reciente. En ese sentido, la exposición promete un diálogo entre poéticas personales y preocupaciones compartidas, atravesadas por la memoria, la precariedad, el espacio urbano y las tensiones de la vida contemporánea.

Fundada en 1991, la Galería Acacia se ha consolidado como uno de los espacios más activos para la promoción del arte contemporáneo en Cuba, con especial atención a artistas de mediana carrera y nuevas generaciones.