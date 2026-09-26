Exposición colectiva ‘Harvest #1’ en Miami

La obra ‘Tributo’ de Hernán Rodríguez es una de las piezas incluidas en la muestra.

Miami/The Blind Pig Contemporary Art Space presenta Harvest #1, una exposición colectiva concebida a partir de una selección curatorial del crítico de arte y comisario cubano Píter Ortega Núñez. La muestra reúne a 14 artistas de distintas generaciones y trayectorias: Maikel Domínguez, Ivonne Ferrer, Yudel Francisco, Pablo Lazo, Noel León, Rigoberto Mena, Osy Milian, José Manuel Nápoles, Miguel Reyes Escalona, Hernán Rodríguez, Alexander Silva, Caridad Sola, Miroslav de la Torre y Jan Valdés Téllez.

Ortega (La Habana, 1982) es graduado de Historia del Arte por la Universidad de La Habana y cuenta con una amplia trayectoria como crítico, curador y periodista. En 2008 recibió el Premio Nacional de Crítica de Arte Guy Pérez Cisneros y ha comisariado numerosas exposiciones de arte cubano contemporáneo tanto dentro como fuera de la Isla. Entre sus proyectos curatoriales anteriores figuran Bla, bla, bla, Bomba y La gallina de los huevos dorados, muestras relacionadas con la visibilidad de nuevas generaciones de artistas cubanos.

La nómina de Harvest #1 permite además reunir creadores establecidos dentro y fuera de Cuba. Entre ellos se encuentra Rigoberto Mena, pintor abstracto cubano de larga trayectoria; Noel León, Ivonne Ferrer, Yudel Francisco y Maikel Domínguez, junto a otros nombres de generaciones y lenguajes diversos. Esa amplitud es uno de los rasgos centrales de la selección.