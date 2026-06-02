La Habana/La exposición Creatura, del artista cubano Dayron Gallardo, permanecerá abierta hasta el próximo 12 de junio en la Galería Galiano de La Habana, luego de que la institución decidiera extender el período de exhibición debido al interés despertado por la muestra. Además de recorrer las obras en los horarios habituales de la galería, de lunes a viernes entre las 10:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, los visitantes tienen la oportunidad de participar en recorridos guiados por el propio artista, una experiencia que permite acercarse de primera mano a los procesos creativos y las ideas que sustentan el proyecto.

Creatura marca la reapertura de la Galería Galiano con una propuesta que se adentra en territorios donde convergen la pintura, la especulación filosófica y los imaginarios de la ciencia ficción. Según la presentación de la muestra, Gallardo construye un universo visual poblado por figuras y escenarios que sugieren la existencia de realidades paralelas, dimensiones superiores y formas alternativas de percepción. Su obra se aleja de la representación directa de lo cotidiano para explorar preguntas vinculadas a la trascendencia, la espiritualidad y la naturaleza de la existencia.

Nacido en La Habana en 1986, Dayron Gallardo es un artista visual cuya producción ha estado marcada por el interés en la metafísica, el simbolismo y las narrativas fantásticas. Graduado de la especialidad de Grabado en la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro en 2006, ha desarrollado una trayectoria centrada principalmente en la pintura, aunque su formación académica le ha permitido experimentar con diversos lenguajes visuales. En sus declaraciones y textos de presentación, el artista ha señalado su fascinación por la posibilidad de que existan dimensiones que trascienden la experiencia humana inmediata, una inquietud que atraviesa buena parte de su trabajo reciente.

La crítica y las instituciones que han presentado su obra suelen destacar la combinación entre referencias procedentes de la ciencia ficción, elementos de carácter espiritual y una cuidadosa elaboración técnica. Sus composiciones muestran personajes suspendidos en atmósferas oníricas y escenarios que parecen situarse entre el sueño, el mito y la especulación científica. En Creatura, esas preocupaciones alcanzan una nueva síntesis, proponiendo al espectador un recorrido por mundos imaginados que invitan a reflexionar sobre la condición humana y su relación con lo desconocido.

La extensión de la muestra ofrece una nueva oportunidad para conocer el trabajo de uno de los artistas cubanos de mediana generación que ha venido construyendo una poética singular dentro del panorama de las artes visuales de la Isla. La posibilidad de dialogar directamente con Gallardo durante las visitas guiadas añade además un atractivo especial para estudiantes, investigadores y público interesado en profundizar en los procesos conceptuales detrás de una obra que combina imaginación, filosofía y pintura contemporánea.