Estados Unidos/La artista cubana Leticia Sánchez Toledo presenta en Cincinnati la exposición Docile Metals and Memory, una muestra que profundiza en algunos de los temas centrales de su trabajo reciente: la memoria, los espacios íntimos, la construcción de la identidad femenina y la relación entre imagen y recuerdo. La inauguración tendrá lugar el 3 de junio, de 5:00 a 9:00 de la noche, en ANNEX Gallery, y la exposición permanecerá abierta hasta el 13 de junio. La imagen promocional adelanta una atmósfera cargada de evocaciones domésticas y resonancias cinematográficas, elementos recurrentes en la obra de la artista.

Nacida en Cuba en 1985, Sánchez Toledo se graduó en Diseño por el Instituto Superior de Diseño (ISDI) de La Habana. Su práctica artística combina la sensibilidad pictórica con una mirada narrativa influida por el cine y la memoria visual. Muchas de sus obras parecen escenas detenidas en el tiempo, fragmentos de historias sugeridas más que contadas, donde predominan los interiores, los silencios y las relaciones humanas. La artista ha desarrollado una investigación sostenida sobre la experiencia femenina contemporánea, explorando cuestiones sociales, culturales y emocionales a través de composiciones de gran carga psicológica.

En los últimos años ha consolidado una trayectoria internacional con exposiciones individuales y colectivas en Estados Unidos. Entre sus proyectos más destacados se encuentra Intimate Pauses (2023), presentada en Pan American Art Projects, donde exploró la complejidad de los vínculos humanos mediante escenas cargadas de intimidad y ambigüedad narrativa. Su producción reciente también incluye las series Dark Room y un conjunto de pinturas centradas en espacios domésticos y momentos de introspección, caracterizadas por una iluminación tenue y una marcada influencia cinematográfica.

La artista ha participado en residencias como la del Vermont Studio Center y recibió una beca de la Pollock-Krasner Foundation en 2025, uno de los reconocimientos más prestigiosos para creadores visuales contemporáneos. Actualmente reside y trabaja en Miami, donde continúa desarrollando una obra que oscila entre la autobiografía, la ficción y la exploración de la memoria individual y colectiva. Docile Metals and Memory se inscribe en esa línea de investigación, proponiendo una reflexión sobre los objetos, los espacios y los recuerdos que modelan nuestra experiencia del mundo.