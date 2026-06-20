Exposición 'Echoes of Humanity'

Miami/Los artistas cubanos Tony Rodríguez y Noel Dobarganes protagonizan la exposición bipersonal Echoes of Humanity, una muestra que propone una reflexión sobre la condición humana en una época marcada por la aceleración tecnológica, la fragilidad de los vínculos y la transformación de la identidad. A través de lenguajes visuales distintos pero complementarios, ambos creadores exploran las tensiones entre memoria, presencia y representación, en un diálogo que sitúa al ser humano entre la experiencia física y su creciente proyección digital.

Nacido en Santiago de Cuba en 1980, Tony Rodríguez —nombre artístico de Juan Antonio Rodríguez Olivares— es pintor, ilustrador y curador. Graduado del Instituto Superior Pedagógico en Artes Visuales y máster en Educación Artística por la Universidad de Oriente, su obra indaga en las relaciones entre tecnología, inteligencia artificial y desconexión social. Sus composiciones, de gran formato y fuerte carga simbólica, integran elementos arquitectónicos, mecanismos y paisajes urbanos para reflexionar sobre la libertad, el futuro y las contradicciones del mundo contemporáneo. Ha expuesto en Cuba, Estados Unidos, Europa y América Latina, y es considerado una de las voces más representativas de la generación artística cubana de los años 2000. (Saatchi Art⁠￼)

Noel Dobarganes (Matanzas, 1977) inició su trayectoria artística de manera autodidacta antes de graduarse en la Escuela Profesional de Artes Plásticas Roberto Diago. Su trabajo se centra en el tiempo y la memoria como ejes fundamentales de reflexión, con un marcado interés por la ornamentación, la complejidad cromática y la riqueza de las texturas. Sus obras, caracterizadas por una estética cercana al horror vacui, construyen universos visuales densos y sensoriales que exploran la persistencia de la huella humana. Desde finales de la década de 1990, ha participado en exposiciones dentro y fuera de Cuba, con presencia en países como España, Portugal, Francia, Canadá y Luxemburgo.