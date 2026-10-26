‘Esperanza de los cubanos: la libertad’, una exposición de pintura y fotografía en Alcobendas

La exposición de la Asociación Cobijo reúne pinturas y fotografías sobre la realidad cubana y las aspiraciones de libertad.

Madrid/La Asociación Cobijo presenta Esperanza de los cubanos: la libertad, una exposición de pintura y fotografía que propone una mirada a dos realidades de Cuba: las dificultades que enfrenta su población y las aspiraciones de construir un futuro diferente. La muestra reúne imágenes y obras pictóricas que buscan establecer un diálogo entre la denuncia de las condiciones actuales de la Isla y la esperanza de transformación.

La exposición, inaugurada con la presencia de la alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara, y varios representantes municipales, forma parte de las iniciativas culturales impulsadas por Cobijo para dar visibilidad a la experiencia de los cubanos y fomentar el encuentro entre la comunidad emigrada y la sociedad española.

A través de dos lenguajes visuales, la pintura y la fotografía, la propuesta invita a reflexionar sobre las tensiones entre la vida cotidiana y las expectativas de cambio. Las obras abordan, desde distintas sensibilidades, una realidad marcada por las dificultades materiales, pero también por la persistencia de proyectos personales y colectivos.

La Asociación Cobijo ha desarrollado en Alcobendas actividades de acogida, integración y promoción cultural. En marzo de este año organizó un encuentro entre escritores y artistas cubanos residentes en la Comunidad de Madrid y representantes del Ayuntamiento, con el propósito de fortalecer los vínculos entre los creadores emigrados y las instituciones locales.

La muestra se inscribe en esa labor de acercamiento cultural y convierte un espacio público municipal en escenario para compartir las preocupaciones y aspiraciones de la comunidad cubana.

Entrada gratuita.