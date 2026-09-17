Exposición ‘Esperanza de los cubanos: La Libertad’

El carácter benéfico de la iniciativa se relaciona con la labor de Cobijo Cubano, una asociación que desarrolla proyectos de ayuda dirigidos a cubanos en situación de vulnerabilidad.

Madrid/La exposición benéfica Esperanza de los cubanos: La Libertad reúne en Madrid obras de varios artistas que tienen como punto de partida una misma pregunta: qué significa la libertad. A través de distintas miradas y lenguajes creativos, la muestra aborda un concepto especialmente significativo para la comunidad cubana y lo vincula con las aspiraciones, experiencias y esperanzas de quienes viven tanto dentro como fuera de la Isla.

Organizada por Cobijo Cubano y la Fundación Canis Majoris, la exposición se inaugura el miércoles 16 de septiembre a las 7:00 pm en el Centro de Difusión Cultural Gonzalo Casas Pessino. Al día siguiente permanecerá abierta entre las 9:00 am y las 5:00 pm. Los organizadores plantean la cita no solo como una oportunidad para contemplar las piezas, sino también como un espacio de encuentro y conversación alrededor del arte, la libertad y el futuro de Cuba.

El carácter benéfico de la iniciativa se relaciona con la labor de Cobijo Cubano, una asociación que desarrolla proyectos de ayuda dirigidos a cubanos en situación de vulnerabilidad y promueve acciones solidarias dentro y fuera de la Isla. La Fundación Canis Majoris, por su parte, trabaja en proyectos sociales, educativos, científicos y culturales y cuenta en Madrid con el Centro de Difusión Cultural Gonzalo Casas Pessino, sede de esta muestra.

La imagen elegida para anunciar la exposición resume el tono de la convocatoria: una pequeña embarcación convertida visualmente en la palabra “Cuba”, rodeada por las aguas y con uno de sus remos separado de la nave. Sobre ella aparece el título Esperanza de los cubanos y, debajo, en grandes letras rojas, “La Libertad”, concepto que funciona como eje de toda la propuesta.