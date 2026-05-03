Exposición ‘Exile as Transformation’

Miami/La galería LNS presenta la exposición 𝑬𝒙𝒊𝒍𝒆 𝒂𝒔 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏: 𝑻𝒉𝒆 𝑩𝒐𝒅𝒚 𝒊𝒏 𝑪𝒖𝒃𝒂𝒏𝑨𝒃𝒔𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝑾𝒐𝒓𝒌 𝒐𝒇 𝑪á𝒓𝒅𝒆𝒏𝒂𝒔, 𝑭𝒆𝒓𝒏á𝒏𝒅𝒆𝒛 𝒂𝒏𝒅 𝑺𝒐𝒓𝒊𝒂𝒏𝒐 (Exilio como Transformación: El Cuerpo en Abstracción Cubana en la Obra de Cárdenas, Fernández y Soriano), una muestra que reúne a tres figuras esenciales del arte cubano del siglo XX cuya trayectoria estuvo marcada por la experiencia del destierro. En la inauguración se incluye el lanzamiento del catálogo digital de la exposición, acompañado por un ensayo crítico del historiador del arte Dr. Alejandro Anreus, reconocido especialista en arte latinoamericano y profesor en la William Paterson University de Nueva Jersey.

La muestra propone una lectura conjunta de las obras de Agustín Cárdenas (1927-2001), Agustín Fernández (1928-2006) y Rafael Soriano (1920-2015), tres artistas que desarrollaron buena parte de su carrera fuera de Cuba y que, desde lenguajes formales muy distintos, transformaron el exilio en una fuerza creativa. A través de esculturas y pinturas, la exposición examina cómo la ruptura geográfica y cultural influyó en la evolución de sus estilos, generando nuevas formas de representación del cuerpo, la memoria y la espiritualidad.

Agustín Cárdenas, considerado uno de los escultores cubanos más influyentes del siglo XX, se estableció en París en la década de 1950, donde se vinculó al movimiento surrealista y desarrolló un lenguaje escultórico caracterizado por formas orgánicas y totémicas talladas en madera, mármol y bronce. Su obra combina referencias a la herencia africana, la naturaleza y la figura humana, y ha sido exhibida en instituciones de prestigio internacional como el Musée d’Art Moderne de París y el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana.

Por su parte, Agustín Fernández, quien emigró a Estados Unidos después de la llegada al poder de Fidle Castro, se destacó por una pintura intensa y provocadora, en la que el cuerpo humano aparece fragmentado y cargado de tensiones eróticas y psicológicas. Su obra evolucionó desde una figuración simbólica hacia una abstracción cada vez más depurada, con superficies densas y composiciones que exploran la identidad, la represión y la transformación personal. Fernández vivió y trabajó en Nueva York y Miami, donde su producción alcanzó un amplio reconocimiento en galerías y colecciones privadas.

Rafael Soriano, nacido en Cidra, Matanzas, desarrolló inicialmente una pintura vinculada al modernismo cubano, pero su estilo cambió radicalmente tras su salida de la Isla en 1962. En el exilio, primero en España y luego en Estados Unidos, su obra se orientó hacia una abstracción lírica y espiritual, caracterizada por atmósferas luminosas, formas flotantes y una paleta cromática que evoca estados de introspección y trascendencia. Hoy es considerado uno de los principales exponentes de la abstracción cubana en la diáspora.

La exposición invita al público a reflexionar sobre el exilio no solo como una experiencia de pérdida, sino también como un proceso de reinvención artística y personal. Al reunir a estos tres creadores en un mismo espacio, la galería propone un diálogo visual que conecta distintas generaciones y geografías, subrayando el papel del desplazamiento en la configuración del arte cubano contemporáneo.

El horario regular de visitas será de martes a viernes de 11:00 am a 6:00 pm, los sábados de 12:00 pm a 5:00 pm, y los domingos y lunes mediante cita previa. La entrada a la inauguración es libre y abierta al público.