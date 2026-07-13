Exposición ‘Héroes Arcaicos’ de Marco A. Castillo

Madrid/La galería Albarrán Bourdais presenta Héroes Arcaicos, una exposición individual del artista cubano Marco A. Castillo que reúne obras recientes sobre papel, dibujos, bajorrelieves y el video Generación. La muestra examina la persistencia de los imaginarios visuales e ideológicos que acompañaron la construcción de la utopía revolucionaria cubana y la manera en que aquellas imágenes sobreviven hoy como vestigios de una modernidad envejecida.

Entre las piezas expuestas sobresale la serie A los Héroes, en la que Castillo revisita el retrato heroico revolucionario a partir de una reinterpretación deliberadamente deformada de la obra pop de Raúl Martínez. Los rostros que alguna vez encarnaron el futuro aparecen ahora atravesados por el desgaste histórico de las ideas que los convirtieron en símbolos. También se incluyen trabajos de las series Petaloides y Wakamba, con referencias precolombinas, paleolíticas, indígenas y afrocubanas.

Los bajorrelieves parten de la gráfica política cubana de las décadas de 1960 y 1970. A través de cientos de capas de papel cortadas manualmente, el artista elimina textos, consignas e imágenes de los carteles propagandísticos y los transforma en objetos tridimensionales. Despojadas de su función persuasiva, las antiguas herramientas de propaganda quedan reducidas a su materialidad y a la huella física de un mensaje desaparecido.

El recorrido incluye además Generación, video filmado en una vivienda modernista diseñada por el arquitecto cubano Frank Martínez. En la obra, un grupo de jóvenes artistas asciende repetidamente hasta la azotea para escenificar un suicidio colectivo simbólico, en una reflexión sobre el surgimiento y la desaparición de las vanguardias culturales, el idealismo, el sacrificio y el fracaso de los grandes proyectos de transformación social.

Nacido en Camagüey en 1971 y residente en Mérida, México, Marco A. Castillo fue uno de los fundadores del colectivo Los Carpinteros. Su producción investiga la historia de Cuba, la arquitectura, el diseño y los cambios sociales y culturales posteriores a 1959, con especial atención al movimiento moderno cubano de los años sesenta y setenta y a la que denomina la “generación olvidada” de diseñadores, arquitectos y creadores de ese período. Sus obras forman parte de las colecciones del MoMA y el Guggenheim de Nueva York, la Tate Modern de Londres, el Centro Pompidou de París, el Museo Reina Sofía de Madrid y el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, entre otras instituciones.