La exposición incluye una selección de dibujos y obras realizadas por el artista durante las décadas de 1960 y 1970.

La Habana/El Museo Biblioteca Servando Cabrera Moreno presenta la exposición Nada humano le fue ajeno, una selección de dibujos y obras realizadas por el artista durante las décadas de 1960 y 1970, etapas particularmente intensas de una trayectoria en la que la representación de la figura humana ocupó un lugar esencial.

Campesinos, guerrilleros y personajes populares aparecen en una muestra que recorre una zona de la producción de Cabrera Moreno estrechamente vinculada a las transformaciones sociales de aquellos años. El texto curatorial está a cargo de Marta Roca Rodríguez.

Nacido en La Habana en 1923 y fallecido en 1981, Servando Cabrera Moreno está considerado una de las figuras fundamentales de las artes visuales cubanas del siglo XX. Se graduó de la Academia de Bellas Artes San Alejandro en 1942 y amplió posteriormente su formación en la Art Students League de Nueva York y la Académie de la Grande Chaumière de París.

Su obra atravesó numerosos lenguajes, desde una etapa cercana al cubismo y la abstracción hasta la figuración, el expresionismo y los conocidos ciclos dedicados al campesinado, la épica y el erotismo. Esa capacidad de transformación, unida a una reconocible sensualidad del dibujo y a su particular tratamiento del cuerpo humano, convirtió su producción en una de las más singulares del arte cubano de la segunda mitad del siglo XX.

Cabrera Moreno participó además en importantes exposiciones internacionales y estuvo presente en citas como las bienales de Venecia y São Paulo. Entre 1962 y 1965 ejerció como profesor de pintura en la Escuela Nacional de Arte de Cubanacán.