Uno de los grandes hitos de la exposición es la presentación de la instalación ‘Constrictora’, una monumental serpiente de 16 metros construida con chapas de campañas electorales brasileñas.

Sevilla/La exposición Lengua Trópica, del artista cubano Dagoberto Rodríguez, marca su primera muestra individual en Andalucía y reúne más de cuarenta obras que dialogan entre su etapa como cofundador del colectivo Los Carpinteros y su producción más reciente como creador independiente. Coproducida por VF Art Projects y comisariada por Reyes Abad Flores, la exposición ocupa las salas Velázquez y Murillo de la institución sevillana, consolidando la presencia del artista en el circuito europeo contemporáneo.

A través de esculturas, instalaciones, video, pintura y obra sobre papel, Rodríguez explora con humor e ironía las tensiones entre lo cotidiano y lo simbólico, transformando objetos comunes en metáforas sobre el poder, la propaganda, la identidad cultural y la memoria histórica. La muestra propone un recorrido multidisciplinar centrado en la relación entre lenguaje y objeto, núcleo conceptual de su práctica artística y punto de partida del título Lengua Trópica.

Uno de los grandes hitos de la exposición es la presentación por primera vez en Europa de la instalación Constrictora (2015), realizada junto a Los Carpinteros: una monumental serpiente de 16 metros construida con chapas de campañas electorales brasileñas que funciona como metáfora crítica de los mecanismos de propaganda y de las crisis de representatividad política contemporánea. La pieza abre el recorrido expositivo y actúa como punto de partida conceptual de la muestra, que aborda también temas como la vigilancia, los conflictos armados, la memoria cultural y los imaginarios tecnológicos globales.

Nacido en Caibarién en 1969, Dagoberto Rodríguez es considerado una figura clave del arte latinoamericano contemporáneo. Su trabajo ha sido exhibido en instituciones internacionales de referencia como la Tate Modern de Londres, el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York y el Museo Reina Sofía de Madrid. Tras la disolución de Los Carpinteros en 2018, el artista ha desarrollado un lenguaje propio que combina crítica política, humor visual y experimentación formal, manteniendo una mirada aguda sobre las relaciones entre arte, poder y sociedad.

La exposición puede visitarse con entrada libre hasta completar aforo, de lunes a sábado en horario de 11:00 a.m a 2:00 p.m y de 6:00 p.m a 9:00 p.m, permaneciendo cerrada los domingos y festivos.