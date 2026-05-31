Exposición ‘Mal país’

La Habana/La exposición Malpaís, del pintor cubano Alejandro Campins, ocupa la Sala Transitoria del Tercer Nivel del Edificio de Arte Cubano del Museo Nacional de Bellas Artes con una selección de obras que profundizan en uno de los temas centrales de su trayectoria: el paisaje como espacio de reflexión, memoria y experiencia interior. Según la curadora Laura Arañó Arencibia, las piezas reunidas en esta muestra proponen un recorrido donde “el paisaje ya no es solo un lugar, sino un umbral”, convirtiéndose en un estado de conciencia más que en una representación geográfica.

El título de la exposición remite a dos referencias complementarias. Por una parte, al “Malpaís” descrito en la novela Un mundo feliz de Aldous Huxley, territorio donde sobreviven comunidades ajenas al orden dominante. Por otra, al significado geológico del término: terrenos volcánicos, áridos y accidentados. Ambas lecturas dialogan con una obra que explora escenarios silenciosos, ruinas, desiertos y arquitecturas suspendidas en el tiempo, alejadas de cualquier discurso explícito pero cargadas de resonancias históricas y emocionales.

Nacido en Manzanillo en 1981 y graduado de la Academia Profesional de Artes Plásticas El Alba, en Holguín, así como del Instituto Superior de Arte (ISA) de La Habana, Campins es considerado una de las figuras más relevantes de la pintura cubana contemporánea. Su trabajo se caracteriza por paisajes de atmósfera metafísica donde confluyen memoria, arquitectura, naturaleza e historia. A lo largo de su carrera ha desarrollado series como Patria, Detroit, Bad Lands, Tíbet y Letargo, en las que investiga la relación entre los espacios físicos y los estados mentales.

Su obra ha sido exhibida en instituciones y eventos internacionales de primer nivel, entre ellos la XIII Bienal de La Habana, el Pabellón de Cuba en la 58 Bienal de Venecia, el Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam, la Sean Kelly Gallery de Nueva York, la Galleria Continua y la Galería Elba Benítez de Madrid. También ha participado en muestras colectivas en Europa, América Latina y Estados Unidos.

Durante la inauguración, el director del museo, Jorge Antonio Torres Fernández, destacó la evolución artística de Campins y su capacidad para pensar Cuba desde la poesía visual, la contemplación y el silencio. Subrayó además que fue uno de los pintores cubanos más jóvenes en presentar una exposición personal en Bellas Artes, y señaló la influencia que ejercen en su trabajo artistas como Wassily Kandinsky y Marc Chagall, siempre reinterpretados desde una sensibilidad profundamente vinculada al paisaje y la experiencia cubana.

Malpaís permanecerá abierta al público hasta el 30 de agosto y constituye una de las exposiciones más relevantes de la temporada en La Habana para quienes siguen la evolución de la pintura contemporánea cubana.