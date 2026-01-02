Exposición monográfica: Quisqueya Henríquez

La exposición propone un recorrido amplio por instalaciones, fotografías, videos, collages y acciones performativas realizados por la artista a lo largo de más de 30 años de trabajo.

Madrid/La Fundación Alberto Cruz, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, presenta una exposición monográfica dedicada a la artista cubana dominicana Quisqueya Henríquez (1966–2024), una de las figuras más singulares del arte contemporáneo caribeño. La muestra se inaugura en el marco de FITUR 2026 y propone la revisión más completa realizada hasta la fecha en Europa sobre su trayectoria.

Concebida como un recorrido amplio y no lineal, la exposición reúne obras producidas a lo largo de más de tres décadas, entre instalaciones, videos, fotografías, collages y registros performativos. El conjunto permite seguir la evolución de un trabajo marcado por la exploración crítica de la cultura visual, la arquitectura, la ciudad como espacio simbólico y las tensiones entre lo local y lo global, ejes constantes en la práctica de Henríquez.

Nacida en La Habana en 1966, Quisqueya Henríquez desarrolló una trayectoria artística marcada por el cruce de geografías y tradiciones culturales. A inicios de los años 90 se estableció en la República Dominicana, país con el que mantuvo un vínculo creativo y vital decisivo, y desde donde proyectó una obra de alcance internacional. Formada en artes visuales y profundamente interesada en la arquitectura, el urbanismo y la cultura visual contemporánea, Henríquez trabajó con medios diversos como la instalación, el video, la fotografía, el collage y la performance. Su obra fue expuesta en instituciones y bienales de América, Europa y el Caribe, y se caracterizó por una mirada crítica sobre los imaginarios coloniales, los estereotipos culturales y las tensiones entre centro y periferia. Fallecida en 2024, dejó un legado fundamental dentro del arte contemporáneo caribeño y latinoamericano.

La curaduría de esta muestra apuesta por una lectura que subraya la dimensión conceptual de la artista, así como su capacidad para desmontar estereotipos sobre lo caribeño y cuestionar los dispositivos de representación heredados. Desde una mirada aguda y a menudo irónica, su obra dialoga con referentes del arte occidental al tiempo que los somete a procesos de relectura y desplazamiento, convirtiendo el espacio expositivo en un territorio de fricción y pensamiento.

La exposición propone un recorrido amplio por instalaciones, fotografías, videos, collages y acciones performativas realizados por la artista a lo largo de más de 30 años de trabajo. Lejos de una lectura cronológica estricta, el conjunto articula los núcleos conceptuales que atraviesan su práctica: la ciudad entendida como un territorio de tensiones y conflictos simbólicos; la hibridez cultural como condición constitutiva del Caribe contemporáneo; la construcción y desmontaje de imaginarios caribeños; una revisión crítica y a menudo irónica de la historia del arte occidental; y las fricciones permanentes entre lo local y lo global. Estos ejes se entrelazan en un cuerpo de obra que invita al espectador a repensar los modos de representación, circulación y poder que operan en la cultura visual.

Esta presentación en Madrid forma parte de los esfuerzos por preservar y difundir el legado de Quisqueya Henríquez tras su fallecimiento en 2024, situando su producción en el contexto internacional que marcó su carrera. La muestra podrá visitarse hasta finales de abril de 2026, ofreciendo una oportunidad excepcional para acercarse a una artista cuya obra continúa expandiendo las preguntas y los límites del arte contemporáneo caribeño.