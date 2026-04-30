Miami/La exposición El Pasado Mío / My Own Past propone una revisión histórica del arte cubano a través de las contribuciones de artistas afrodescendientes, reuniendo obras de 45 creadores que abarcan más de 200 años de producción visual, desde el siglo XIX hasta la contemporaneidad. La muestra busca visibilizar el papel fundamental de los africanos y sus descendientes en la cultura material de Cuba y cuestionar los relatos tradicionales que han minimizado o invisibilizado esas aportaciones dentro del canon artístico.

El proyecto fue concebido originalmente por la Ethelbert Cooper Gallery de la Universidad de Harvard y llega ahora al sur de Florida como parte de una itinerancia internacional que amplía el debate sobre memoria, identidad racial y herencia cultural en el Caribe. La curaduría estuvo a cargo de los investigadores y especialistas Alejandro de la Fuente, Bárbaro Martínez Ruiz, Cary A. García Yero y Sebastián Pérez, quienes han desarrollado una narrativa expositiva centrada en reconstruir la historia del arte cubano desde las experiencias, saberes y lenguajes visuales de artistas afrodescendientes.

Entre los autores representados figuran nombres consagrados y emergentes del panorama artístico cubano y de la diáspora, cuyas obras dialogan sobre temas como la esclavitud, la memoria histórica, la identidad racial, la resistencia cultural y la continuidad de tradiciones visuales africanas en el Caribe. La exposición también busca estimular nuevas investigaciones y lecturas críticas sobre el pasado y el presente del arte cubano, al reunir por primera vez a creadores que rara vez han sido exhibidos juntos en un mismo espacio museístico.

La presentación de El Pasado Mío forma parte de la programación cultural del Lowe Art Museum orientada a destacar la diversidad artística y el legado afrodescendiente en las Américas, consolidando a esta institución como un centro de referencia para el estudio y la difusión del arte latinoamericano y caribeño en el ámbito académico y museístico del sur de Estados Unidos.