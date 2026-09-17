Exposición ‘En piedra’, de Héctor Onel Guevara

En algunas piezas, el óleo reproduce con gran precisión superficies que parecen mármol o bronce y toma prestada la autoridad visual de los monumentos.

Lugar: Brispa Gallery, calle San Hermenegildo 13, 28015, Madrid, España. Fecha de inicio: 10-09-2026, 11:30 am. Fecha de fin: 17-10-2026, 2:30 pm. Horario: Martes a viernes, de 11:30 am a 2:30 pm y de 4:30 pm a 7:30 pm; sábados, de 11:30 am a 2:30 pm.

Madrid/El artista cubano Héctor Onel Guevara presenta en Madrid En piedra, una exposición que juega precisamente con aquello que su título parece prometer: lo permanente, lo sólido y lo destinado a sobrevivir al tiempo. La muestra está comisariada por Alberto Solanas, con curaduría y texto de Íñigo Rodríguez Román, y reúne pinturas en las que el creador contrapone la apariencia monumental del mármol, el bronce o los relieves clásicos con intervenciones que borran, cubren, alteran y vuelven inestable la imagen.

El punto de partida es un procedimiento que Guevara denomina “La repintura”. En lugar de considerar terminada una obra, el artista regresa sobre ella para añadir nuevas decisiones: borra, superpone, tapa y modifica lo ya pintado. El lienzo se convierte así en una acumulación de procesos y accidentes, más cercano a un organismo que continúa transformándose que a una imagen definitivamente concluida. El propio creador resume esa filosofía al señalar que, como su discurso permanece abierto, no tiene necesidad de “escribir en piedra”.

En algunas piezas, el óleo reproduce con gran precisión superficies que parecen mármol o bronce y toma prestada la autoridad visual de los monumentos y de la historia del arte. Después, Guevara sabotea esa ilusión mediante veladuras, borrados, grafismos y otras intervenciones. Esa suerte de “vandalización” pictórica funciona como una manera de cuestionar la pretensión de eternidad de las imágenes y de enfrentarla a una realidad contemporánea cambiante y difícil de fijar.

Nacido en Remedios en 1996, Héctor Onel Guevara estudió en la Escuela de Arte Benny Moré de Cienfuegos y se graduó en 2022 de la Universidad de las Artes (ISA), en La Habana. Es cofundador del grupo de creación visual UPS! y en Cuba participó en las ediciones 13 y 14 de la Bienal de La Habana, además de presentar su trabajo en espacios como El Apartamento, Galería Servando, Taller Gorría y Galería L y 23.

Desde 2023 vive y trabaja en Madrid. Allí ha colaborado con el estudio de Carlos Garaicoa, es cofundador de _bruta estudio, en Carabanchel, y ha desarrollado las exposiciones personales La Repintura, Oro, paño y carne y Pintura abierta. Actualmente participa en la cuarta edición de PAAL, el Programa Acelerador para Artistas Latinoamericanos.

En piedra puede visitarse hasta el 17 de octubre en ⁠Brispa Gallery, un espacio madrileño dedicado especialmente a artistas emergentes y a proyectos construidos desde la experimentación y el desarrollo de lenguajes propios.