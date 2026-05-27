Exposición 'Pintura (Archivo)'

Madrid/Muestra colectiva que reflexiona sobre la pintura como un soporte vivo de crítica a los sistemas de representación y como metarchivo de complejas respuestas socioculturales. Enmarcada en el horizonte conceptual e histórico del arte insular -marcado por debates sobre el postcolonialismo, el postconceptualismo y la asimilación de influencias foráneas-, la exhibición reúne a creadores de diferentes promociones cuyas piezas funcionan como gestos críticos y arqueologías de la mirada que dialogan con la globalización y desafían las taxonomías contemporáneas de las prácticas basadas en imágenes (image-based practices).

La exposición reúne a una destacada selección de artistas que, lejos de desprenderse de la tradición ontológica de la pintura o de su belleza inherente, desplazan su sentido hacia la noción de archivos inacabados y estructuras mutables. Entre los creadores participantes se encuentran Brenda Cabrera, Leandro Feal, Diana Fonseca, Flavio Garciandía, Héctor Onel Guevara, Juan Miguel Pozo y René Francisco Rodríguez.