Exposición de Carlos Estévez

La Galería Artizar presenta la primera exposición individual del artista Carlos Estévez (La Habana, 1969). La muestra estará formada por una selección de sus obras de reciente creación, caracterizadas por su personal universo visual que mezcla la filosofía, el misticismo y los cuestionamientos sobre la condición humana a través de figuras e iconografías únicas.

Para la inauguración de la muestra se contará con la presencia del propio creador, que viaja desde Miami, ciudad donde reside actualmente. Estévez, graduado del Instituto Superior de Arte (ISA) de La Habana y una de las voces artísticas más consolidadas de su generación, compartirá con los asistentes los detalles de este nuevo proyecto pictórico.