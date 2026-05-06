El litoral funciona aquí como metáfora: zona de contacto entre fuerzas opuestas, entre permanencia y desaparición, entre memoria y presente.

Miami/El artista cubano Luis Saldaña presentará en Miami la exposición Resonancias, una muestra concebida alrededor de la memoria, el agua y las huellas emocionales que dejan los paisajes costeros. Organizada por Gato Gordo Gallery y acogida en el hotel Miami Marriott Biscayne Bay, la exhibición propone un recorrido visual donde las texturas marinas y las formas orgánicas funcionan como metáforas del recuerdo, el desplazamiento y el diálogo entre naturaleza y experiencia humana.

El título de la exposición remite a la idea de ecos persistentes: aquello que permanece vibrando incluso después de haber desaparecido. La frase que acompaña el cartel: “Donde el agua conserva memoria y la orilla susurra de vuelta” resume el tono poético del proyecto y adelanta una obra marcada por referencias al mar, las corrientes y los vínculos emocionales con el territorio.

El artista explica que esta muestra “explora el agua como territorio sensible de memoria, tránsito y transformación. Las obras se sitúan en ese espacio liminal donde la materia no permanece fija, sino que vibra, se desplaza y deja huellas invisibles que persisten más allá de su forma”.

De esa manera “el litoral funciona aquí como metáfora: zona de contacto entre fuerzas opuestas, entre permanencia y desaparición, entre memoria y presente. En estas superficies, el agua no solo fluye; recuerda. La materia pictórica actúa como un sistema de transmisión donde lo visible sugiere aquello que permanece oculto pero activo”.

Más que describir un entorno, Resonancias “propone una experiencia perceptiva: una invitación a escuchar visualmente los ecos del tiempo, del movimiento y de las relaciones invisibles que configuran nuestra manera de habitar el mundo”.

Luis Saldaña ha desarrollado una línea de trabajo centrada en el fotorrealismo y en la creación de atmósferas donde confluyen elementos naturales y abstracción contemporánea. Sus piezas suelen dialogar con el movimiento, la luz y las transformaciones del entorno, integrando influencias del paisaje caribeño y de la experiencia migratoria.