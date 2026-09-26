Exposición retrospectiva ‘10 años encendíos’

La Habana/CartelON Estudio-Taller celebra su décimo aniversario con 10 años encendíos, una exposición retrospectiva que recorre la producción de carteles realizada por el proyecto entre 2016 y 2026. La muestra, curada por Yumey Besú y Sara Vega, propone mirar en conjunto una década de creación gráfica y seguir las transformaciones experimentadas por el cartel cubano durante esos años. La identidad visual de la exposición fue concebida por Alejandro Hernández y Elizabeth Gil.

Fundado en 2016, CartelON nació como un programa dedicado al fomento del diseño serigráfico en Cuba y a dar continuidad a la extensa tradición del cartel cultural de la Isla. A lo largo de estos diez años ha organizado concursos, producido e impreso carteles y montado exposiciones, combinando el trabajo de diseñadores reconocidos con la incorporación de creadores jóvenes. Una de sus señas distintivas es precisamente la elaboración artesanal mediante serigrafía, con obras impresas en ediciones limitadas, numeradas y firmadas por sus autores.

La retrospectiva permite así volver sobre una etapa en la que CartelON ha intentado tender un puente entre el poderoso legado gráfico cubano de las décadas de 1960 y 1970 y las nuevas generaciones de diseñadores. En su producción han convivido encargos culturales, concursos y proyectos dedicados a figuras y acontecimientos diversos, siempre con el cartel como pieza artística y no únicamente como soporte promocional.

El décimo aniversario tendrá además una prolongación editorial. CartelON ha preparado junto a la editorial Hurón Azul el volumen CartelON: 10 años de gráfica cubana contemporánea, concebido como una recopilación de las obras y proyectos desarrollados desde 2016. El libro incluye trabajos de creadores cubanos independientes realizados tanto dentro de Cuba como en la diáspora y documenta una década de esfuerzos por mantener viva la tradición serigráfica de la Isla.