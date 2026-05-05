Exposición de Sergio Chávez Bonora

Miami/La galería ArtLAB, iniciativa de Unity Coalition dirigida por Herb Sosa, acoge la inauguración de la exposición personal del artista cubano Sergio Chávez Bonora, en una noche que incluirá encuentro con el creador, así como servicio de bebidas y comida ligera. El evento, comisariado por el pintor Miguel Rodez, forma parte de la programación cultural del Scott Galvin Community Center, un espacio comunitario clave en North Miami que combina arte contemporáneo, activismo y diversidad cultural.

Sergio Chávez Bonora desarrolla una obra marcada por la ironía, el humor y la observación de lo cotidiano, con referencias tanto a su experiencia en Cuba como a su vida en Estados Unidos. Sus piezas, que combinan pintura y escultura, recrean escenas domésticas y figuras de apariencia ingenua que, sin embargo, contienen una carga crítica sobre la identidad, la memoria y las tensiones sociales. Su lenguaje visual dialoga con tradiciones del arte popular cubano, pero también con una sensibilidad contemporánea que explora el desarraigo y la reconstrucción cultural en la diáspora.

ArtLAB Gallery se ha consolidado como una plataforma para artistas de experiencias diversas, en particular dentro de la comunidad LGBTQ+, promoviendo exposiciones que generan diálogo sobre identidad, política y representación en el arte actual. La muestra de Chávez Bonora se inserta en esa línea, aportando una mirada personal que combina sátira y ternura, en un recorrido que invita a reconsiderar lo aparentemente simple desde una perspectiva crítica.