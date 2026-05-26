Exposición 'Estado terminal'

La Habana/El Centro Hispanoamericano de Cultura acoge la exposición bipersonal Estado terminal, de los artistas cubanos Jarol García y Miguel Reyes, con curaduría y texto de Ana Beatriz Almeida Sánchez. La muestra se inauguró el 22 de mayo, a las 5:00 p.m., y reúne ocho piezas de gran formato concebidas tanto de manera individual como en coautoría, en un diálogo donde la pintura y la instalación funcionan como dispositivos críticos ante una realidad marcada por el agotamiento, la fragilidad y la tensión acumulada.

Según el texto curatorial, Estado terminal propone una aproximación alegórica a un escenario llevado a su umbral más extremo. Desde poéticas distintas pero atravesadas por preocupaciones comunes, García y Reyes construyen una atmósfera de desgaste, contradicción y posible transformación. La exposición se sostiene también en la amistad entre ambos artistas, una relación que permite el cruce de lenguajes sin borrar la autonomía expresiva de cada obra.

Miguel Reyes Escalona reside y trabaja en La Habana. Se graduó de Grabado y Dibujo en la Academia Profesional de Artes Plásticas Carlos Enríquez, de Manzanillo, y ha participado en exposiciones personales, muestras colectivas, salones y ferias internacionales en Cuba, España, Portugal e Italia. Forma parte del proyecto visual Guajiros y su obra se encuentra en colecciones privadas de varios países, entre ellos Alemania, Austria, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Francia, Kuwait, Portugal y Senegal.

Por su parte, la participación de Jarol García en Estado terminal lo sitúa en diálogo directo con una generación de creadores cubanos interesados en explorar, desde formatos expansivos y lenguajes híbridos, las zonas de fricción entre la experiencia individual y el deterioro del entorno social. En esta muestra, su trabajo se integra a una propuesta bipersonal que privilegia la escala, la densidad material y la lectura crítica del presente.