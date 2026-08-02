Exposición ‘The Rhythm of Resilience’ de Elizabet Cerviño

Concebida a partir de los ecosistemas de humedales de Florida, la exhibición utiliza elementos como algas, agua, fibras y lenguaje.

Tampa/La artista cubana Elizabet Cerviño (Manzanillo, 1986) presenta en Tampa su más reciente exposición personal, The Rhythm of Resilience (El Ritmo de la Resiliencia), una muestra que explora las conexiones entre la naturaleza, la memoria, la migración y la capacidad humana para adaptarse y volver a empezar. Concebida a partir de los ecosistemas de humedales de Florida, la exhibición utiliza elementos como algas, agua, fibras y lenguaje para reflexionar sobre los procesos de transformación, pertenencia y resiliencia.

Graduada del Instituto Superior de Arte (ISA) de La Habana en 2009, Cerviño desarrolla una práctica multidisciplinaria que abarca pintura, instalación, video y performance. Su obra ha sido exhibida en numerosos países y ha participado en residencias artísticas internacionales. Además, ha recibido reconocimientos de instituciones como The Rockefeller Brothers Fund y la Cuban Arts Foundation.

La propia artista define la exposición como un proceso de sanación y aprendizaje: “Esta es una exhibición esperanzadora que habla de un proceso que me ha permitido sanar, cultivar la humildad y doblegar el ego… comprendí que siempre es posible renacer: por difícil y adverso que sea el camino, los procesos pueden recuperar su forma original”.

Organizada por Hillsborough College, la muestra permanecerá abierta hasta el 24 de septiembre. Como parte de la programación, se celebrará una recepción de apertura el 20 de agosto, de 5:00 a 8:00 p.m., y una conversación con la artista el 24 de septiembre, de 6:00 a 7:00 p.m. La entrada a la galería es gratuita.