Exposición 'Tramas de Redención'

La muestra propone una reflexión sobre la memoria, la reconstrucción y la capacidad de transformación de los objetos cotidianos

La Habana/La Casa Museo Oswaldo Guayasamín acoge Tramas de Redención, nueva exposición personal del artista cubano Andrés Bazabe, quien presenta un conjunto de obras centradas en el trabajo con fibras, cartón y otros materiales de apariencia humilde para construir complejas estructuras tridimensionales. La muestra propone una reflexión sobre la memoria, la reconstrucción y la capacidad de transformación de los objetos cotidianos, temas recurrentes en la producción del creador.

Graduado de la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro y del Instituto Superior de Arte (ISA), Bazabe ha desarrollado una obra en la que confluyen la escultura, el ensamblaje y la instalación. Sus piezas exploran las posibilidades expresivas de materiales reciclados y elementos industriales, transformándolos en composiciones de gran riqueza formal que dialogan con asuntos como la identidad, la espiritualidad y la resiliencia.

La exposición se inaugura en la Casa Museo Oswaldo Guayasamín, institución fundada en La Habana para preservar el legado del reconocido artista ecuatoriano y fomentar el intercambio cultural entre Cuba y Ecuador. Ubicado en una casona colonial de La Habana Vieja, el espacio se ha consolidado como una de las sedes habituales para la presentación de artistas contemporáneos cubanos y latinoamericanos.