Exposición ‘Wifredo Lam: When I Don’t Sleep, I Dream’

El Museo de Arte Moderno de Nueva York inaugura la que es su mayor retrospectiva hasta la fecha dedicada al artista cubano-americano Wifredo Lam. Compuesta por más de 130 obras creadas entre las décadas de 1920 y 1970 —entre pintura, escultura, dibujo, cerámica e instalaciones— esta muestra repasa la trayectoria de Lam desde su formación en Europa hasta su retorno al Caribe. ￼

Curada por Christophe Cherix (director del MoMA) y la comisaria Beverly Adams, la exposición se adentra en la figura de Lam como artista transnacional: su mezcla de raíces africanas y chinas, su paso por España, Francia y Cuba, y su convicción de que la pintura puede ser un “acto de descolonización”. ￼

Más allá de su valor estético, la muestra pone énfasis en obras emblemáticas como La jungla (1942-43) y Grande Composition (1949), piezas que reflejan el diálogo entre modernismo europeo, tradición afro-caribeña y la experiencia del exilio. Además, la retrospectiva aborda ciertas ausencias, como la de obras del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, cuyo préstamo no fue autorizado, lo que también abre un debate sobre patrimonio y circulación artística. ￼

“Lam sabía que lo que hacía podía no ser comprendido por el hombre de la calle o por sus pares, pero una verdadera imagen tiene el poder de poner a trabajar la imaginación, aunque lleve tiempo”, declara la comisaria Adams. ￼

Con esta exposición, el MoMA refuerza su compromiso con las artes latinoamericanas y con la exploración de voces que cruzan fronteras, historias y disciplinas. Una cita ineludible para quienes desean profundizar en el arte moderno desde la multiplicidad de la identidad, la memoria y la migración.