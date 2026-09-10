Exposición ‘Zona quirúrgica’ de Víctor Piverno en Madrid

El trabajo de Piverno se mueve entre la escultura, el dibujo, el video, la instalación y las experiencias sonoras.

Madrid/El artista cubano Víctor Piverno presenta Zona quirúrgica en el Estudio Carlos Garaicoa de Madrid, una exposición que se inscribe en el programa de Apertura Madrid 2026, la cita que cada septiembre marca el comienzo de la temporada de arte contemporáneo en la capital española.

Nacido en Pinar del Río en 1989 y residente actualmente en Madrid, Piverno se graduó en 2014 del Instituto Superior de Arte (ISA) de La Habana. Su trabajo se mueve entre la escultura, el dibujo, el video, la instalación y las experiencias sonoras, y parte con frecuencia de zonas poco atendidas de la conducta humana: los gestos involuntarios, la memoria, los automatismos cotidianos y aquello que escapa al control consciente.

En su producción más reciente, el artista ha trabajado con formas que recuerdan órganos humanos imaginarios, criaturas híbridas y estructuras de apariencia anatómica o quirúrgica. Dibujos y acuarelas funcionan como punto de partida para objetos escultóricos realizados mediante impresión 3D, resinas, siliconas, metales y otros materiales industriales. Esa investigación encuentra ahora continuidad en Zona quirúrgica, cuyo propio título remite al cuerpo, la intervención y la transformación de la materia.

Piverno ha expuesto tanto dentro como fuera de Cuba y ha participado en proyectos vinculados a la Bienal de La Habana. Entre sus muestras personales figuran Un tiempo para nosotros, en El Apartamento, La Habana; Gritos y susurros, en Reinisch Contemporary, Graz, Austria, y GI (Gesto Involuntario) Primer accidente: Muerte del dialéctico, presentada como proyecto colateral de la XII Bienal de La Habana.

Horarios de visita: 12-09-2026, de 11:00 a 17:00; del 14-09-2026 al 25-09-2026, de 15:00 a 19:00