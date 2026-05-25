Exposición 'Todos somos extranjeros. Libros de artista'

Madrid/En el marco de la 4ª edición de Veo Islas, la exposición Todos somos extranjeros (Madrid, 2026) reúne a 26 creadores iberoamericanos para activar el libro de artista como un dispositivo crítico y un territorio de reflexión sobre la migración, el desplazamiento y la pertenencia entre América Latina y España. Comisariada por Liudmila López Domínguez y producida por Veo Islas junto a Babalu Aye. Laboratorio de Arte, la muestra aborda la extranjería más allá del tránsito físico, explorándola como una condición afectiva, lingüística y corporal a través de memorias, tensiones identitarias y cartografías inestables del presente.

La exhibición cuenta con la participación de Alejandro Lescay, Amaranta Valenzuela, Danny Javier Sánchez, Fabiana Zapata, Gabriela Medina, Javier Zamora, Juan Luis Molero, Mara Espinosa, Melchor Balsera, Mercè Domenech, Miguel Ángel González, Niurka Iñurrieta, Pablo Martínez, Rafael Triana, Rosa Cabrera, Rosmery Sanabria, Rosniel Abril Tosca, Sara Medina y Tatiana Restrepo. Asimismo, se suman como artistas invitados Janette Brossart, Julio Llopiz-Casal, La Huella Múltiple, Liudmila López, Mar Solís, Norberto Marrero y Sandra Ramos, configurando un diálogo colectivo que desafía las nociones contemporáneas de identidad.