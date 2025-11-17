La muestra forma parte del programa Noviembre Fotográfico 2025 y propone al público un ejercicio sensorial: mirar como quien escucha.

La Habana/La Plaza Vieja se convertirá durante ocho días en un gran lienzo urbano intervenido por la instalación Eyes, del artista italiano Ivan Falardi, quien continúa su diálogo creativo con La Habana tras su exposición del verano pasado en FotoFAC. En esta ocasión, el creador tapiza el espacio público con una serie de ojos realizados mediante la técnica del Light Painting, dando lugar a una experiencia envolvente que transforma la emblemática plaza en un laboratorio visual a cielo abierto.

La curaduría está a cargo de Patricia Silverio Guzmán, mientras que el crítico italiano Marco Meneguzzo acompaña la propuesta con una intervención teórica sobre la naturaleza expandida de la imagen contemporánea.

Una instalación luminosa y participativa que redefine la relación entre el espectador, el espacio histórico y la propia ciudad.