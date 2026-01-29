‘La fábula del insomnio’ propone un universo visual y narrativo que dialoga con la imaginación, el desvelo y los miedos nocturnos.

La Habana/La compañía Argos Teatro anuncia el estreno de La fábula del insomnio, una nueva propuesta escénica concebida para públicos de todas las edades y realizada en colaboración con la Escuela Nacional de Teatro. La obra sube a escena a partir del viernes 31 de enero, con funciones los viernes, sábados y domingos de febrero, a las 5:00 p.m., en la sede de la agrupación, en el municipio Cerro.

El texto es del dramaturgo Joel Cano y la dirección general corre a cargo de Yailin Coppola, una de las figuras centrales del teatro cubano contemporáneo y directora artística de Argos Teatro. La puesta en escena es compartida por Mariana Valdés, Enmanuel Castillo y la propia Coppola, en un trabajo colectivo que articula formación académica y experiencia profesional, uno de los sellos más reconocibles de la compañía.

La fábula del insomnio propone un universo visual y narrativo que dialoga con la imaginación, el desvelo y los miedos nocturnos, desde un lenguaje escénico accesible, simbólico y poético. La obra se inscribe en la línea de investigación teatral de Argos, caracterizada por la exploración del cuerpo, la imagen y la dramaturgia contemporánea, sin renunciar a la comunicación directa con el espectador.

Fundado en 1996 por el dramaturgo Carlos Celdrán, Argos Teatro se ha consolidado como uno de los proyectos teatrales más sólidos de la escena cubana, con una sostenida labor de creación, pedagogía e intercambio internacional. Su sede en Ayestarán ha funcionado, además, como espacio de formación y laboratorio para nuevas generaciones de actores y directores.

Las entradas estarán a la venta dos horas antes de cada función.