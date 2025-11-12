En esta muestra, García despliega su universo habitual de tensiones entre lo erótico, lo violento y lo teatral.

Ciudad de Panamá/Con una obra marcada por la intensidad simbólica y el deseo de explorar los límites del cuerpo y la identidad, la artista cubana Rocío García presenta en NG Art Gallery, Ciudad de Panamá, la exposición Fantasías y delirios de Ahmed, que quedará abierta al público el jueves 13 de noviembre a las 6:00 p.m.

En esta muestra, García despliega su universo habitual de tensiones entre lo erótico, lo violento y lo teatral. Sus figuras, atrapadas entre el deseo y la represión, dialogan con la pintura clásica y la estética del cómic, en un lenguaje personal que cuestiona los estereotipos del poder y la masculinidad. Cada lienzo parece una escena detenida en medio de una pesadilla o una revelación, donde el espectador se asoma a los abismos del yo.

Formada en la Academia de San Alejandro y graduada del Instituto Superior de Arte (ISA), Rocío García es una de las voces más singulares del arte contemporáneo cubano. Su trabajo ha sido exhibido en instituciones como el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, la Colección Farber, EE UU y en Cheng Xin Dong Space for Contemporary Art, China, y figura en colecciones privadas y públicas internacionales.

“A través de piezas visualmente impactantes, Rocío García nos propone una poderosa reflexión simbólica sobre la aspiración a transformarse, la insinuación a mostrar el verdadero yo y la faceta oculta de nuestra personalidad que lucha por su liberación”, señala la presentación de la muestra.