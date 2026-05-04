Nueva York/Feeling Positive: The Cuban Box Project se presenta en Governors Island como parte de la New York Latin American Art Triennial, en una exposición impulsada por NYLAAT que apuesta por amplificar voces latinoamericanas en el circuito contemporáneo. El proyecto, co-curado por Juan Carlos Alom y Geandy Pavón, toma como punto de partida la tradición de la cámara minutera cubana para repensar el retrato como experiencia viva, performativa y profundamente humana.

La muestra reúne obras de Ángel Daniel García Marinello, David Berenguer, Eva Alexandra Martínez, Lili(ana), Maikel Plasencia González, Ramón Williams y Rodrigo Abd, quienes, desde diversas estrategias visuales y materiales, abordan cuestiones como la identidad cubana, la percepción y los relatos sociopolíticos. El conjunto se articula como una reflexión en capas sobre la memoria, la representación y las condiciones que moldean el discurso cultural contemporáneo.

En el centro del proyecto se encuentra una cámara de gran formato construida artesanalmente —la “Cuban Box”— que funciona al mismo tiempo como cámara y cuarto oscuro. A través de este dispositivo, los artistas recuperan el gesto pausado de la fotografía analógica, transformando cada retrato en un acto compartido entre fotógrafo y retratado. La imagen deja de ser instantánea para convertirse en proceso, en presencia, en experiencia.

La exposición se despliega también como un proyecto colectivo que trasciende Nueva York, al convocar a fotógrafos minuteros de distintas partes del mundo, conectando tradiciones locales en un lenguaje común. Esta dimensión global refuerza la idea de la fotografía como práctica social viva, en diálogo constante con su contexto.