El Festival de Cine Francés regresa a Cuba con 17 películas y una programación dedicada a los jóvenes

La Habana/La edición 27 del Festival de Cine Francés en Cuba reunirá 17 películas que ofrecen un recorrido por la cinematografía contemporánea del país europeo, con propuestas que abarcan el drama, la comedia, la animación y las historias dirigidas al público familiar. La cita, organizada con el apoyo de la Embajada de Francia, el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos y la Cinemateca de Cuba, extenderá sus proyecciones más allá de La Habana para llegar también a otras ciudades de la Isla.

La inauguración estará marcada por la presentación de Los niños de la resistencia, película de Christophe Barratier que sigue a tres menores involucrados en operaciones clandestinas contra la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El director francés, conocido internacionalmente por Los chicos del coro, vuelve así a una historia en la que la infancia se enfrenta a las decisiones y contradicciones del mundo adulto.

La programación concederá especial importancia a los espectadores más jóvenes, con cuatro producciones de animación. Entre los títulos anunciados figuran también Le Roman de Jim, Maya, donne-moi un titre y La Grotte sacrée, según la plataforma del Instituto Francés dedicada a la difusión internacional de su cinematografía.

Durante la presentación de lo que traerá el festival, el embajador de Francia en Cuba, Raphaël Trannoy, destacó la diversidad de las películas seleccionadas y el papel de este encuentro como espacio de intercambio cultural entre ambos países. La muestra se ha consolidado, a lo largo de más de dos décadas, como una de las principales oportunidades para que el público cubano acceda a producciones francesas recientes y a obras representativas de esa cinematografía.

La nueva edición tendrá lugar en un contexto especialmente difícil para las salas de cine cubanas, afectadas por la crisis energética, los apagones y las limitaciones materiales que condicionan la actividad cultural. Pese a esas circunstancias, el festival mantiene su apuesta por la exhibición cinematográfica en pantalla grande y por acercar al público de la Isla una selección de películas que difícilmente llegan a los circuitos comerciales habituales.