Festival de Cine de Verano 2026 en Nueva York

La programación reúne largometrajes y cortos que abordan asuntos como la emigración, el arte, la adolescencia, el ballet, el autismo, la comedia y el asesinato político.

Lugar: Anthology Film Archives, 32 Second Avenue, esquina con 2nd Street, Nueva York. Fecha de inicio: 13 de agosto de 2026, 6:00 pm. Fecha de fin: 16 de agosto de 2026, 6:30 p.m.

Nueva York/El Centro Cultural Cubano de Nueva York y Anthology Film Archives celebran una nueva edición de su festival anual de cine de verano, dedicado esta vez a la obra de nueve cineastas cubanos contemporáneos residentes en Berlín, España, París, La Habana y Estados Unidos. La programación reúne largometrajes y cortos que abordan asuntos como la emigración, el arte, la adolescencia, el ballet, el autismo, la comedia y el asesinato político, atravesados, según los organizadores, por un motivo común: la búsqueda humana de seguridad. Varias proyecciones estarán acompañadas por encuentros con directores y protagonistas.

El festival abrió el jueves 13 con The Uncle’s Request, de Ricardo Bacallao, ganadora del premio al mejor guion en el Manhattan Film Festival de 2026, seguida de un coloquio con su director. La jornada incluyó también Código Marcos, de Patricia Pérez Fernández y Liena Cid Navia.

Este viernes 14, a las 6:00 pm, se proyectará Queen of Thursdays / La reina de los jueves, de Orlando Rojas, retrato de la primera bailarina cubana Rosario Suárez, quien participará en un encuentro con el público después de la función. A las 8:30 pm será el turno de The Last Game, de Daniel Chile, y I Love You and I’ll Take You to the Movies, de Ricardo Vega.

El sábado 15, a las 5:00 pm, se exhibirá The Walker, de Raúl Francisco Dorticós, seguida de una conversación con su protagonista, el pintor cubano Humberto Castro. A las 7:15 pm se presentará Adiós Cuba, de Rolando Díaz.

La programación concluirá el domingo 16 con Behind My Eyes / Detrás de mis ojos, de Iván Acosta, a las 5:00 pm, con un coloquio posterior con el realizador. A las 7:00 pm cerrará el festival el filme Comandante Fritz, de Pavel Giroud.

Entradas: 14 dólares entrada general; 10 dólares estudiantes y mayores; 7 dólares para los miembros de Anthology Film Archives y del Centro Cultural Cubano de Nueva York.