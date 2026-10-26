El XV Festival Internacional de Música de Cámara reúne a músicos cubanos y extranjeros en La Habana

El festival, presidido por Frank Fernández, reúne a más de 30 agrupaciones e intérpretes cubanos y extranjeros.

Lugar: Teatro Nacional de Cuba, Sala Covarrubias, Paseo y calle 39, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba (sede de la inauguración y la clausura). Otras actividades tendrán lugar en diferentes espacios culturales de la capital. Fecha de inicio: 29-10-2026, 7:00 pm. Fecha de fin: 01-11-2026, 7:00 pm.

La Habana/La Habana acoge la decimoquinta edición del Festival Internacional de Música de Cámara, un encuentro que reunirá a más de 30 agrupaciones e intérpretes cubanos y extranjeros bajo la presidencia artística del pianista Frank Fernández, Premio Nacional de Música 2005.

El festival regresa con una programación de conciertos, clases magistrales, conferencias y encuentros entre músicos, además de un concurso internacional dirigido a jóvenes agrupaciones. Organizado por el Instituto Cubano de la Música y el Centro Nacional de Música de Concierto, el evento busca promover el intercambio artístico y estimular la interpretación de obras del repertorio cubano y universal.

La gala inaugural estará protagonizada por Frank Fernández y la Orquesta de Cámara Sinfonietta Manuel Duchesne Cuzán, dirigida por Igor Corcuera. Entre los invitados figuran la cantante rusa Natalia Kirillova; los músicos estadounidenses Gaul G. Richard, en la viola, y Kachian E. Samuel, en la guitarra, junto a la chelista cubana Amaya; así como el dúo integrado por William Roblejo y Aldo López-Gavilán, la Camerata Cortés y el Septeto Nacional Ignacio Piñeiro.

Esta edición rendirá homenaje a los compositores rusos Dmitri Shostakóvich y Serguéi Prokófiev, así como al guitarrista cubano Isaac Nicola, figura esencial de la enseñanza de ese instrumento en la Isla. También estará dedicada al centenario del Septeto Nacional Ignacio Piñeiro, al legado del compositor Enrique Bonne y al cumpleaños 80 de Silvio Rodríguez.

Uno de los momentos centrales será el Concurso Internacional de Música de Cámara, que recibió la inscripción de 21 agrupaciones, según informaron los organizadores. Las presentaciones competitivas tendrán lugar en la Sala Covarrubias, con el propósito de ofrecer una plataforma a jóvenes intérpretes y fomentar el trabajo colectivo entre músicos de distintas generaciones.

Además del Teatro Nacional, el programa se extenderá a espacios como la Sala Villena de la Uneac, la Fundación Ludwig de Cuba, la Casa del Alba Cultural, el Museo Napoleónico y el Memorial José Martí.

La clausura incluirá la entrega de los premios del concurso y pondrá fin a cuatro jornadas dedicadas a una modalidad musical en la que el diálogo entre instrumentos, la escucha y el trabajo de conjunto resultan fundamentales.