El Festival ‘Mozart Habana’ regresa con seis días de música clásica

La Habana/El Festival Mozart Habana regresa a la capital cubana con una programación dedicada a la música de Wolfgang Amadeus Mozart y otros compositores del repertorio clásico. Organizado por el Lyceum Mozartiano de La Habana, en colaboración con la Oficina del Historiador de la Ciudad y con el apoyo de instituciones culturales vinculadas a Austria, el encuentro tendrá como escenario principal el Oratorio San Felipe Neri, uno de los espacios emblemáticos de la música de concierto en el Centro Histórico.

La programación anunciada incluye un concierto dedicado a Mozart el domingo 8 de noviembre, a las 4:00 pm; otro que reunirá obras de Mozart y Joseph Haydn el martes 10, a las 4:00 pm; y una nueva presentación de música mozartiana el miércoles 11, también a las 4:00 pm. La clausura está prevista para el jueves 12, a las 3:00 pm, con un programa dedicado a Mozart y Raffelin.

El festival busca acercar al público cubano a la obra del compositor austríaco y fomentar el intercambio musical entre intérpretes de distintas generaciones. El Lyceum Mozartiano de La Habana ha desarrollado durante años una labor de formación y difusión de la música clásica, con especial atención a los jóvenes instrumentistas y al repertorio de cámara.

El Oratorio San Felipe Neri, fundado originalmente como templo religioso en 1693 y recuperado como sala de conciertos, ofrece un marco arquitectónico singular para estas presentaciones. Es una sede habitual de actividades musicales y proyectos de formación artística.