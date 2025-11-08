Cuba y Miami, en relato y ensayo

Miami/En el marco de la Feria del Libro de Miami, los escritores Joaquín Gálvez y Luis García Fresquet dialogarán sobre el ejercicio de la memoria, la experiencia del exilio y la relación entre realidad y ficción en la literatura cubana contemporánea. El encuentro será moderado por el periodista y crítico de cine Alejandro Ríos, una de las voces más reconocidas del ámbito cultural del exilio.

El poeta y ensayista Joaquín Gálvez presentará su libro ¡Cuídate, Cuba, de tu propia Cuba!, un volumen que combina crónica, reflexión y testimonio sobre la Isla y su diáspora, con la mirada de quien ha vivido entre dos orillas. Gálvez —también profesor universitario y conductor del programa Encuentros Literarios— es autor de poemarios como Trilogía del paria y Conversaciones con el fantasma.

Por su parte, el narrador y periodista Luis García Fresquet abordará Relatos que se bifurcan y se pierden en mi memoria, una colección de historias que entrelazan la nostalgia, la ironía y los ecos de la vida cubana dentro y fuera del país. Fresquet, quien ha trabajado en diversos medios del sur de la Florida, ofrece una prosa donde se mezclan la evocación personal y la observación crítica.