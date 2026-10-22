Fidel García y Cristina Vives dialogan sobre los desafíos del arte contemporáneo cubano

Lugar: Galleria Continua / Habana, calle Rayo 108, entre Zanja y Dragones, Barrio Chino, Centro Habana, La Habana, Cuba. Fecha de inicio: 23-10-2026, 2:00 pm Fecha de fin: 23-10-2026, 4:00 pm.

La Habana/El artista cubano Fidel García y la curadora Cristina Vives protagonizarán el encuentro Fidel García. Espacio de enunciación: temas, estrategias y urgencias, como parte del ciclo Charlas Continuas, organizado por Galleria Continua / Habana.

La conversación propone abordar las preocupaciones que atraviesan la producción artística contemporánea, sus estrategias de creación y los desafíos que enfrentan los artistas a la hora de construir discursos propios.

García ha desarrollado una obra vinculada al arte tecnológico, las instalaciones y la investigación sobre los mecanismos de control, los sistemas de información y las relaciones entre el individuo y las estructuras sociales.

Actualmente participa en la exposición colectiva Mientras el día no cierre II, presentada en la propia galería, donde exhibe Desnaturalización, un proyecto que explora la autonomía individual, la autosuficiencia y las posibilidades de organización al margen de los modelos colectivos tradicionales.

Cristina Vives, fundadora del independiente Estudio Figueroa-Vives, cuenta con una extensa trayectoria como curadora e investigadora. Entre sus proyectos destaca la retrospectiva internacional de Belkis Ayón, presentada en importantes museos de Estados Unidos y España.

El ciclo Charlas Continuas forma parte de la programación habitual de Galleria Continua y promueve el intercambio entre artistas, curadores, críticos y público interesado en el arte contemporáneo.